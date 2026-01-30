الجمعة   
    عراقجي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري سيؤدي إلى تقليص الدور الأوروبي بشأن الملفات المتعلقة بمنطقتنا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس عون لوفد من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر: ملف المحتجزين والأسرى في “إسرائيل” هو محور متابعة يومية ومطروح في المفاوضات أمام لجنة “الميكانيزم”

      الرئيس عون: كل ما يقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرد كلام لم يطرحه أحد معنا

      الرئيس عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم

