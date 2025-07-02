الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 10:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة معاريف العبرية شروط باكستان للانضمام لاتفاقيات أبراهام والتطبيع مع “إسرائيل” هي إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس