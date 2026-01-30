الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 04:39
ArEnFrEs

    الناطق باسم بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة عطش حادة بعد تدمير الخط الرئيسي للمياه مع عجز يتجاوز 90% وحرمان أكثر من 85% من المناطق من الإمداد الكامل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكينتي: الناس يجوعون في غزة ويجب أن نضمن وصول مزيد من المساعدات

      نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: ترمب يتبع نهجا مع إيران مشابها لما فعل مع فنزويلا

      أمريكا | ترامب يحذر” تعاون بريطانيا مع الصين خطير جدًا

