الجمعة   
   30 01 2026   
   10 شعبان 1447   
   بيروت 03:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيق تقدم بلادنا هو إغلاق حكومي آخر طويل ومضر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الناطق باسم بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة عطش حادة بعد تدمير الخط الرئيسي للمياه مع عجز يتجاوز 90% وحرمان أكثر من 85% من المناطق من الإمداد الكامل

      الناطق باسم بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة عطش حادة بعد تدمير الخط الرئيسي للمياه مع عجز يتجاوز 90% وحرمان أكثر من 85% من المناطق من الإمداد الكامل

      قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شرق جباليا شمال القطاع غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شرق جباليا شمال القطاع غزة

      رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتزم التحدث إلى إيران وآمل ألا تكون هناك حاجة إلى عمل عسكري ضدها

      رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتزم التحدث إلى إيران وآمل ألا تكون هناك حاجة إلى عمل عسكري ضدها