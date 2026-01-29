الخميس   
    مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف اطراف بلدة يارون جنوبي لبنان بقذيفتين مدفعيتين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: توغل دبابة ميركافا صهيونية واليتين عسكريتين باتجاه شرق بلدة يارون وتمركزها في محيط احد المنازل

      تقرير مصور | من مينيسوتا إلى البيت الأبيض: كيف تحولت جرائم الهجرة إلى كابوس سياسي لترامب؟

      تقرير مصور | رفض عراقي واسع لتدخل ترامب في تشكيل الحكومة وتحذير من المساس بالسيادة

