    العسكريون المتقاعدين نجحوا في تخطي الحاجز الأمني والتقدم إلى نقطة قريبة جدا من مجلس النواب احتجاجا على عدم إدراج مطلبهم على جدول الموازنة ووزيرا الداخلية والبلديات خرجا للتحدث اليهم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ويتكوف: أحرزنا تقدمًا كبيرًا بشأن الحرب في أوكرانيا

      عراقجي: اوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا فظيعا

      نقاشات حادة في مجلس النواب حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية تزامنت مع تصاعد التحركات المطلبية في الخارج

