الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 07:42
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    شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل يعود لعائلة زينو في شارع يافا في مدينة غزة