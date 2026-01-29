الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 14:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسلة المنار: الجلسة النيابية المسائية اليوم لمناقشة مشروع الموازنة مخصصة لرد الحكومة وبلغ عدد النواب المتحدثين في الجلسات 65 نائبا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعتصام لموظفي الإدارة العامة في النبطية ومطالبة بتصحيح الرواتب والحقوق المكتسبة

      اعتصام لموظفي الإدارة العامة في النبطية ومطالبة بتصحيح الرواتب والحقوق المكتسبة

      المتحدث باسم الخارجية الايرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى تركيا غدا في زيارة رسمية مقررة مسبقاً

      المتحدث باسم الخارجية الايرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى تركيا غدا في زيارة رسمية مقررة مسبقاً

      الجيش الايراني يدمج الف طائرة مسيرة في اربعة وحدات قتالية

      الجيش الايراني يدمج الف طائرة مسيرة في اربعة وحدات قتالية