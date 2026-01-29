الخميس   
    رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على قول النائب فيصل كرامي إنه تقدّم بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين: هناك حلحلة للموضوع اليوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نشاطات فلسطينية في المخيمات اللبنانية بمناسبة “اليوم الوطني للتمسك بالأرض والهوية والقضية”

      ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: تهديدات ترامب بالحرب تصعّد التوتر وتهدد السلم الدولي

      لجنة الأمن القومي النيابية الإيرانية: على أمريكا والكيان الصهيوني دفع تعويضات أعمال الإرهاب

