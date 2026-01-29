الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 09:53
    المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نرفض أي إجراءات لاستخدام القوة في المفاوضات النووية مع إيران وندعم الدبلوماسية والحوار لحل القضايا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وول ستريت جورنال تطرح 3 سيناريوهات لمسار النزاع في أوكرانيا خلال عام 2026

      بدء توافد النواب الى مبنى البرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث

      فنزويلا: الجيش يعلن الولاء للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز

