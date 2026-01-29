الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 08:14
    قوات الاحتلال تتخذ من منزل لعائلة الرجبي في منطقة جبل جوهر بالخليل ثكنة عسكرية لمدة شهر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 29-1-2026

      مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون لشؤون الشرق الأوسط: لم توافق دولة أوروبية واحدة حتى الآن على المشاركة في مجلس السلام برئاسة ترامب

      مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون لشؤون الشرق الأوسط: فرنسا تحفظت على المشاركة في مجلس السلام لأننا نرفض أن يكون القرار للرئيس ترامب وحده

