الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 06:38
    رئيس الصين: نحن على أتم الاستعداد لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة مع المملكة المتحدة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الصيني: الوضع الدولي معقد ومضطرب وعلى بكين ولندن تعزيز الحوار لمصلحة الجانبين

      رئيس الوزراء البريطاني: الصين شريك أمني عالمي مهم ونأمل في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة معها

      الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر

