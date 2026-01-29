الخميس   
   29 01 2026   
   9 شعبان 1447   
   بيروت 01:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم قرية دار صلاح شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

      مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع “إسرائيل” حتى تمتثل للقانون الدولي

      مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: على الدول تعليق علاقاتها مع “إسرائيل” حتى تمتثل للقانون الدولي

      مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: لا يحق لـ”إسرائيل” منع المنظمات الإنسانية من دخول غزة والأراضي المحتلة

      مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: لا يحق لـ”إسرائيل” منع المنظمات الإنسانية من دخول غزة والأراضي المحتلة