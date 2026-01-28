الأربعاء   
    إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب الياس جرادي: توجّهوا جنوبًا لتتعلّموا الإبداع والتمسّك بالأرض والمقاومة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم بالضفة المحتلة

