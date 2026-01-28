الأربعاء   
    عراقجي: رحبنا مرارا باتفاق نووي عادل ومنصف وخال من الإكراه يضمن حقنا في التكنولوجيا النووية السلمية وعدم وجود أسلحة نووية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العراقيون يحتجون قرب الجسر المعلق ضد التدخلات الأميركية

      تقرير مصور | تشييع ضحيتَي انهيار مبنى القبة في طرابلس

      الرئيس بري رفع الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة إلى العاشرة قبل ظهر غد الخميس

