الأربعاء   
   02 07 2025   
   6 محرم 1447   
   بيروت 03:02
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    رويترز عن ترامب: “إسرائيل” وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما