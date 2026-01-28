الأربعاء   
   28 01 2026   
   8 شعبان 1447   
   بيروت 19:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم منزلا بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في كفر عقب

      الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في كفر عقب

      تقرير مصور | سكان البلدة القديمة في غزة يعيدون الحياة لتاريخهم

      تقرير مصور | سكان البلدة القديمة في غزة يعيدون الحياة لتاريخهم

      العميد أحمد وحيدي يحذر الأعداء ويؤكد جاهزية إيران الدفاعية

      العميد أحمد وحيدي يحذر الأعداء ويؤكد جاهزية إيران الدفاعية