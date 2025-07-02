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   02 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 01:28
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    رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف: تعليق الولايات المتحدة لإمدادات أنواع معينة من الذخيرة إلى كييف يثير تساؤلات حول قدرة الغرب الحقيقية على مواصلة دعم أوكرانيا