    الصحة بغزة: الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان بلغت 71667 شهيدا و171434 مصابا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إيران ترفض تهديدات الوكالة الذرية وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي

      ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا ونأمل أن تجلس إلى طاولة المفاوضات

      الاتحاد الدولي للهلال الأحمر يدين استهداف المسعفين الإيرانيين ويعبر عن تضامنه الكامل

