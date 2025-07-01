الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 23:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة قرب مبنى في معمل للحجارة يقطنه عمال في بلدة كفركلا من دون اصابات