الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 23:51
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    كتائب القسام: قصفنا مغتصبتي “نير إسحاق” و”مفتاحيم” برشقة صاروخية من طراز “Q20” من منطقة تتواجد فيها آليات العدو شمال خان يونس