الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 22:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: منذ استئناف القتال في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر ونصف، أطلق الحوثيون 53 صاروخًا باليستيًا على “إسرائيل”