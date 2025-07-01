الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 18:52
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    ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل