الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 17:04
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    وزير الخارجية العماني: نؤكد على ضرورة استئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لأهميته في تعزيز الأمن