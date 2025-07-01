الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 17:04
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    وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 56,647 شهيداً و 134,105 اصابةً منذ السابع من اكتوبر للعام 2023