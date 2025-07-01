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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب:إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم