الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 15:19
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    نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب:من واجبات البرلمان أن يؤمّن الحقوق للعسكريّين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام