الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 11:31
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    المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: تدمير 11 سيارة إسعاف واستشهاد 9 من الكوادر الطبية كما استشهد 5 من عناصر الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر