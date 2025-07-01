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المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: تدمير 11 سيارة إسعاف واستشهاد 9 من الكوادر الطبية كما استشهد 5 من عناصر الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر