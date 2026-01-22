الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 18:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس وزراء غرينلاند: مستعدون للتفاوض بشأن شراكة أفضل مع الولايات المتحدة لكن السيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد التمسك بالمقاومة كخيار قوة للبنانيين

      كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد التمسك بالمقاومة كخيار قوة للبنانيين

      عميد الاعلام في القومي: نرفض أي محاولة لترهيب الإعلاميين

      عميد الاعلام في القومي: نرفض أي محاولة لترهيب الإعلاميين

      تقرير مصور | الصحافة في مرمى النيران مجددًا

      تقرير مصور | الصحافة في مرمى النيران مجددًا