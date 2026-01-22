الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 08:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قصف مدفعي يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل

      الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 14 مسيرة أوكرانية خلال الليل

      مروحيات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الثقيلة داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة خان يونس

      مروحيات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الثقيلة داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة خان يونس

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع