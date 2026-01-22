الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 06:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة سجى دراغمة عقب مداهمة منزلها في قرية تياسير شرق طوباس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحو 18 ألف مريض في قطاع غزة بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم

      أكسيوس : مشروع اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة بشأن غرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن لكنه يشمل نشر منظومة “القبة الذهبية”

      أكسيوس : مشروع اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة بشأن غرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن لكنه يشمل نشر منظومة “القبة الذهبية”