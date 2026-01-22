الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 01:44
    عاجل

    طائرات الاحتلال تشن غارتين شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة

      سلسلة غارات جوية إسرائيلية متتالية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة ووسط قطاع غزة

      مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين: ما تزال “إسرائيل” تستهدف الصحفيين بالرغم من سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025

