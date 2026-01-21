الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 19:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: طائرات العدو تستهدف مباني سكنية في بلدة انصار جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات تستهدف مبان سكنية في الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

      طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات تستهدف مبان سكنية في الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

      “أطباء بلا حدود” تحذّر من كارثة إنسانية في غزة مع اشتداد البرد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

      “أطباء بلا حدود” تحذّر من كارثة إنسانية في غزة مع اشتداد البرد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

      الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور

      الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور