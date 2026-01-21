بلدية أميون تستضيف ورشة عمل بيئية حول دور البلديات في إدارة النفايات وفق اتفاقية بازل

استضافت بلدية أميون ورشة عمل تخصصية بعنوان “التعريف بالإدارة السليمة للنفايات ودور البلديات وفق اتفاقية بازل”، نُظّمت بالتعاون بين بلدية أميون، واتحاد بلديات الفيحاء، والمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية “بازل”.

وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من رؤساء البلديات والخبراء والاختصاصيين في الشأن البيئي، إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية والفنية لإدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتعزيز دور السلطات المحلية في اعتماد سياسات بيئية مستدامة، بما ينسجم مع المعايير والالتزامات الدولية.

وافتُتحت الجلسة الأولى بكلمة لمدير مركز بازل لشمال أفريقيا وغرب آسيا، الدكتور مصطفى حسين كامل، استعرض خلالها أهداف الورشة والنتائج المتوقعة منها، مقدّمًا شرحًا مفصّلًا حول اتفاقية “بازل” وأهميتها الاستراتيجية للبنان، ومؤكدًا دور المركز في دعم البلديات وبناء قدراتها لمواجهة تحديات إدارة النفايات وتصنيفها وفق درجات الخطورة.

وفي الجلسة الثانية، ركّز الخبير في التنمية المستدامة، حنا خوري، على العلاقة التكاملية بين إدارة النفايات والاقتصاد المحلي، مبيّنًا كيفية تمكّن البلديات من تحويل تحدي النفايات من عبء بيئي إلى فرصة للتنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة على المستوى المحلي.

كما قدّمت منسّقة مبادرة “المدن الخالية من النفايات”، ريما الترك، عرضًا تعريفيًا حول مفهوم Zero Waste Cities، مشددة على إمكانية تطبيق هذا النموذج في المدن اللبنانية، لما له من أثر مباشر في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة الحضرية.

واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية أتاحت للمشاركين طرح الأسئلة ومناقشة التحديات التي تواجه العمل البلدي على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء، جرى تبادل ميداليات تقدير بين المحاضرين ورئيس بلدية أميون ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، مع التأكيد على أهمية ترجمة خلاصات الورشة إلى خطط عمل تنفيذية داخل البلديات المشاركة.

المصدر: جمعية العمل البلدي