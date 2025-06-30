الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 22:38
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    الشيخ قاسم: نحن في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أميركي “إسرائيلي”