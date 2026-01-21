الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 11:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في مناطق جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وشرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاسعاف والطوارئ في غزة: 3 اصابات برصاص قوات الاحتلال خارج وداخل مناطق انتشاره شرقي خانيونس ومخيم البريج

      الاسعاف والطوارئ في غزة: 3 اصابات برصاص قوات الاحتلال خارج وداخل مناطق انتشاره شرقي خانيونس ومخيم البريج

      مراسل المنار: إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي منطقة حجر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مراسل المنار: إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي منطقة حجر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

      القاضي الحجار استجوب كريم خياط بشبهة التزوير وهدر أموال عامة خلال تنفيذه ويحيى مولود عقد الصيانة لمعملي الجية والزوق وتركه رهن التحقيق

      القاضي الحجار استجوب كريم خياط بشبهة التزوير وهدر أموال عامة خلال تنفيذه ويحيى مولود عقد الصيانة لمعملي الجية والزوق وتركه رهن التحقيق