محكمة يابانية تحكم بالسجن المؤبد على قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

أصدرت محكمة في غرب اليابان، الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد على تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إدانته بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في عام 2022.

وكان ياماغامي قد أطلق النار على آبي في 8 يوليو 2022 أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في أحد شوارع مدينة نارا، دعمًا لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين، وتم توقيفه في مكان الحادث.

واعترف القاتل خلال محاكمته أمام محكمة نارا الجزئية بأنه ارتكب الجريمة بدافع ضغينة تجاه كنيسة التوحيد، بعد أن تكبدت عائلته خسائر مالية كبيرة نتيجة التبرعات التي قدمتها والدته لهذه الجماعة، والتي كان يعتقد أنها مرتبطة بالسياسيين اليابانيين، من بينهم آبي.

وطالبت جهة الادعاء بالحكم بالسجن المؤبد، ووصفت الفعل بأنه “جريمة غير مسبوقة في تاريخ البلاد بعد الحرب”، بينما طلب فريق الدفاع تخفيف العقوبة إلى 20 عامًا، مستندًا إلى الظروف الشخصية ونشأة ياماغامي المأساوية.

وبعد مقتل آبي، أطلقت السلطات اليابانية تحقيقًا في كنيسة التوحيد، أدى إلى صدور حكم من محكمة طوكيو الجزئية بحل الكنيسة وتجريدها من الامتيازات الضريبية، بالإضافة إلى تدقيق في علاقات الكنيسة مع بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين تلقوا دعمًا خلال الحملات الانتخابية.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"