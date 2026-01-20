الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 10:54
    عاجل

    محافظة القدس: الاعتداء على مبنى الأونروا يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأونروا: نواجه هجوما غير مسبوق مع تنفيذ إسرائيل عمليات هدم داخل مقرنا في القدس الشرقية

      رئيس كولومبيا بيترو يلوّح بالسلاح ويستعد لمواجهة محتملة مع واشنطن

      الصين وأرمينيا تتلقيان دعوات للانضمام إلى ما يسمى “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

