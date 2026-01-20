الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 09:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأونروا: إسرائيل منعت دخول الإمدادات العالقة في مستودعاتنا بالأردن ومصر إلى قطاع غزة منذ 2 مارس 2025

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب يشكّك بقدرة الدنمارك على حماية غرينلاند ويعيد طرح مسألة ضمّها

      ترامب يشكّك بقدرة الدنمارك على حماية غرينلاند ويعيد طرح مسألة ضمّها

      ترامب يهدد ماكرون برسوم جمركية 200% للضغط للانضمام إلى ما يسمى «مجلس سلام غزة»

      ترامب يهدد ماكرون برسوم جمركية 200% للضغط للانضمام إلى ما يسمى «مجلس سلام غزة»

      مراسل المنار: استشهاد الطفلة شذا أبو جراد (7 أشهر) بسبب البرد القارس في مدينة غزة

      مراسل المنار: استشهاد الطفلة شذا أبو جراد (7 أشهر) بسبب البرد القارس في مدينة غزة