الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 07:47
    مراسل المنار: قوات العدو تفجر منزلين في بلدة كفركلا بعد توغلها الى مقربة من البلدية في وسط البلدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارات جوية إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربي

      قوات الاحتلال تعتقل شابًا عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة

