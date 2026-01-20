الثلاثاء   
    وسائل إعلام أوكرانية: سلسلة انفجارات في مدينة دنيبرو جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم منطقة الجبل الشمالي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

      إعلام أوكراني : سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

      وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوروبيين: قلق أوروبي من أن ترامب قد يهدد بالتخلي عن أوكرانيا للضغط بشأن غرينلاند

