    وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في منطقة تشوغويف بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية

      وزارة الخزانة الأمريكية: بلغ الدين القومي الأمريكي 38.5 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه

