الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 17:26
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    مراسلة المنار: المجموعة التي تم القبض عليها في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت تبين وجود تطييق خاص داخل هواتف أفرادها للتواصل مع جهاز الموساد