الإثنين   
   30 06 2025   
   4 محرم 1447   
   بيروت 17:26
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    سرايا القدس: تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس