إيران تؤكد دور الكيان الاحتلال في تسليح الإرهابيين وتتعهد بحماية أمن البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الاسلامية سترد بقوة على أي تحرك عدائي، وقواتها عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها.



وإذ إشارت في بيان لها إلى أن مزاعم الخارجية الأمريكية بإعداد طهران خيارات لضرب قواعد أمريكية تأتي في إطار إذكاء التوتر ، إعتبرت أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين و الإسرائيليين التي تحرّض على العنف والقتل إلى جانب الوثائق والأدلة، تؤكد الدور المباشر للكيان الصهيوني في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين.

وقالت إنَّ القوات الإيرانية ستقوم بكامل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين والنظام العام في البلاد من الإرهاب الوافد من الخارج والدفاع عن السيادة.