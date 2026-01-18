الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 12:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يستقبل نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزيرة التربية تترك قرار اقفال المدارس بسبب العاصفة الى إدارات المؤسسات التربوية

      وزيرة التربية تترك قرار اقفال المدارس بسبب العاصفة الى إدارات المؤسسات التربوية

      النائب فضل الله: الاستسلام ليس واردًا في قاموسنا

      النائب فضل الله: الاستسلام ليس واردًا في قاموسنا

      جيش الاحتلال يصعد اجراءاته في الأقصى قبيل شهر رمضان في تهيئة لفرض واقع أمني جديد

      جيش الاحتلال يصعد اجراءاته في الأقصى قبيل شهر رمضان في تهيئة لفرض واقع أمني جديد