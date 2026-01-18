الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 10:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا تعلن النفير العام بعد تقدم الجيش السوري في ريفي الرقة ودير الزور

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش الصهيوني: “الوحدة متعددة الأبعاد” أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك

      الجيش الصهيوني: “الوحدة متعددة الأبعاد” أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك

      قصف صهيوني متجدد على قطاع غزة ضمن خروقات وقف إطلاق النار

      قصف صهيوني متجدد على قطاع غزة ضمن خروقات وقف إطلاق النار

      المستشفى المعمداني: مصابون بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

      المستشفى المعمداني: مصابون بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة