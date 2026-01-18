الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 10:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العلاقات العامة في حرس الثورة في خوزستان: إلقاء القبض على عدد من قادة أعمال الشغب المسلح الأخيرة متورطين في جرائم قتل وحرق الأماكن المقدسة وتخريب الاملاك العامة والخاصة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش الصهيوني: “الوحدة متعددة الأبعاد” أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك

      الجيش الصهيوني: “الوحدة متعددة الأبعاد” أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد شهرين من عملها هناك

      الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا تعلن النفير العام بعد تقدم الجيش السوري في ريفي الرقة ودير الزور

      الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا تعلن النفير العام بعد تقدم الجيش السوري في ريفي الرقة ودير الزور

      قصف صهيوني متجدد على قطاع غزة ضمن خروقات وقف إطلاق النار

      قصف صهيوني متجدد على قطاع غزة ضمن خروقات وقف إطلاق النار