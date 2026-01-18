الأحد   
    رويترز: الجيش السوري يسيطر على حقل كونيكو للغاز في شرق البلاد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سانا: قوات سوريا الديموقراطية (قسد) تفجر جسرين رئيسين على نهر الفرات في محافظة الرقة في شمال سوريا

      مصدر أمني سوري : انسحاب قسد من حقلي العمر والتنك النفطيين بريف دير الزور الشرقي

      محافظة دير الزور: تعطيل كافة المؤسسات العامة والدوائر الرسمية اليوم حرصا على سلامة الأهالي

