الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 09:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سانا: قوات سوريا الديموقراطية (قسد) تفجر جسرين رئيسين على نهر الفرات في محافظة الرقة في شمال سوريا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز: الجيش السوري يسيطر على حقل كونيكو للغاز في شرق البلاد

      رويترز: الجيش السوري يسيطر على حقل كونيكو للغاز في شرق البلاد

      مصدر أمني سوري : انسحاب قسد من حقلي العمر والتنك النفطيين بريف دير الزور الشرقي

      مصدر أمني سوري : انسحاب قسد من حقلي العمر والتنك النفطيين بريف دير الزور الشرقي

      محافظة دير الزور: تعطيل كافة المؤسسات العامة والدوائر الرسمية اليوم حرصا على سلامة الأهالي

      محافظة دير الزور: تعطيل كافة المؤسسات العامة والدوائر الرسمية اليوم حرصا على سلامة الأهالي